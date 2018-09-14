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Решение Лондонского суда по $3 млрд спору с РФ облегчит выход Украины на внешние рынки - экс-министр финансов
13:31 14.09.2018 |
Решение Апелляционного суда Англии в пользу Украины по спору с РФ о выпущенных в конце 2013 года еврооблигациях на $3 млрд облегчит выход Украины на внешние рынки и снизит риски инвестирования в страну, считает экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Только что Украина в суде выиграла: решение в нашу пользу в отношении невозврата так называемого $3 млрд долга. Это сила нашей команды, наших юристов", - сказал А.Данилюк агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.
"Это позитив, это позволит нам снять риски для инвестиций и облегчит выход на внешние рынки", - добавил экс-министра финансов.
Апелляционный суд Англии в пятницу отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.
Позже, 26 мая, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.
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