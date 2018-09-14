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НБУ устанвил график достижения 5-процентной инфляции в среднесрочной перспективе
23:18 13.09.2018 |
Об этом говорится в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу.
Основные принципы определяют количественную цель по инфляции - 5% в среднесрочной перспективе.
При этом предполагается такая ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении для достижения соответствующих количественных целей по инфляции: март 2019 года - 5,75% ± 2 п.п., июнь 2019 года - 5,5% ± 2 п.п., сентябрь 2019 года - 5,25% ± 2 п.п., с конца декабря 2019 года формируется цель по инфляции - 5% ± 1 п.п.
Достижение поставленных инфляционных целей должно способствовать обеспечению устойчивых темпов экономического роста. Также политика ценовой стабильности будет способствовать усилению рыночной конкуренции, станет толчком к инвестиционной и инновационной активности, считает Совет НБУ.
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