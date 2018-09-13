АМКУ заявил о рекордном увеличении количества жалоб в сфере публичных закупок

За июль-август АМКУ получил на 43,1% больше жалоб, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом количество жалоб за эти два месяца выше, чем общее количество жалоб получена АМКУ в 2014 году. Об этом на брифинге сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"За июль-август 2018 года фиксируется увеличение количества жалоб на 43,1%. Если за этот период 2017 года мы получили 1041 жалоб, то сейчас - 1490. При этом общее количество жалоб в 2014 году, оно за год было меньше, чем за эти два месяца", - сказал Терентьев.

Как добавил глава АМКУ, почти 70% жалоб содержат требования, которые подлежат удовлетворению полностью или частично.

Напомним, в июне 2018 года количество жалоб в сфере публичных закупок, которые получил АМКУ, выросло на 36% по сравнению с июнем 2017 года.