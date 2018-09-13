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МВФ доволен результатами пенсионной реформы в Украине
18:21 12.09.2018 |
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) оценила пенсионную реформу в Украине, отметив, что она дает ожидаемые результаты.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, миссия МВФ проанализировала реалии пенсионного обеспечения и насколько они соответствуют предыдущим прогнозам авторов реформы.
"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил глава миссии МВФ ван Роден под время встречи с министром соцполитики Андреем Ревой.
При обсуждении изменений в назначении субсидий министр отметил, что предыдущая система субсидирования была 23 года, у нее только периодически вносились некоторые изменения, а сейчас принята новая система субсидирования, которая отвечает требованиям времени.
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