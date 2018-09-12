ГФС увеличила сбор ЕСВ на 27,3% до 145,1 млрд гривен в январе-августе

Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса (ЕСВ) на 27,3%, или на 31,1 млрд гривен, до 145,1 млрд гривен в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Увеличение поступлений единого взноса обусловлено, в частности ростом минимальной заработной платы и привлечением к уплате единого взноса некоторых категорий лиц (физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения, которые не получают дохода, члены фермерских хозяйств).

Количество плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составляет 4,3 млн (по состоянию на 01.08.2018), что на 144,6 тыс. плательщиков больше, чем их было в начале 2018 года.

Всего фонд оплаты труда, на который начисляется единый взнос за январь-август 2018 года, составил 562,2 млрд гривен, что на 113,1 млрд гривен, или на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

За 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.