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В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома
08:47 12.09.2018 |
Киевское объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Мотор" первым в Украине получило сертификат здания с классом энергоэффективности Е (А - самый высокий, F - самый низкий).
Соответствующий документ выдал вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко руководителю ОСМД Виктория Погорелая, передает корреспондент НВ Бизнес.
Первый дом, который получил сертификат - проект пятиэтажного дома 1965 года, который имеет три подъезда и 46 квартир. Площадь квартир и нежилого помещения составляет 2 110 кв.м, отапливаемая площадь - 2 605 кв.м.
Документ будет нужным в случае, если дом будет получать государственную помощь на повышение энергоэффективности. Тогда Госэнергоэффективности определит, какие меры необходимы для модернизации здания.
Для того, чтобы получить сертификат, заказчик должен выбрать энергоаудитора в базе данных специалистов, которая будет размещаться на сайте Госэнергоэффективности.
После этого заключается договор, и аудитор проводит проверку дома, определяет его эффективность и предлагает меры для уменьшения потребления энергии и платежей за коммунальные услуги.
По результатам этого аудита составляется сертификат, который получает дом. Впоследствии Госэнергоэффективности вносит его в свою базу данных и проверять качество этого документа.
Сертификат содержит общую информацию о здании и его характеристики, класс энергетической эффективности и данные о выбросах парниковых газов и потребления первичной энергии.
Отметим, что документ разработан в соответствии с законом "Об энергетической эффективности зданий".
По словам Зубко, в законе прописана четкая ответственность энергоаудиторов за некачественно выполненную работу.
"Энергоаудитор - в первую очередь человек, который имеет возможность рассказать, как правильно идти по непростому пути модернизации дома. И [дать - ред.] рекомендации, которые должны быть учтены в проектной документации", - отметил он.
Для того, чтобы повысить качество проверок домов, министерство подписало меморандум с 21 ВУЗом для создания комиссий по аттестации аудиторов. Также предлагается создать специальность энергоаудитора в университетах.
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