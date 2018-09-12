В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

Киевское объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Мотор" первым в Украине получило сертификат здания с классом энергоэффективности Е (А - самый высокий, F - самый низкий).

Соответствующий документ выдал вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко руководителю ОСМД Виктория Погорелая, передает корреспондент НВ Бизнес.

Первый дом, который получил сертификат - проект пятиэтажного дома 1965 года, который имеет три подъезда и 46 квартир. Площадь квартир и нежилого помещения составляет 2 110 кв.м, отапливаемая площадь - 2 605 кв.м.

Документ будет нужным в случае, если дом будет получать государственную помощь на повышение энергоэффективности. Тогда Госэнергоэффективности определит, какие меры необходимы для модернизации здания.

Для того, чтобы получить сертификат, заказчик должен выбрать энергоаудитора в базе данных специалистов, которая будет размещаться на сайте Госэнергоэффективности.

После этого заключается договор, и аудитор проводит проверку дома, определяет его эффективность и предлагает меры для уменьшения потребления энергии и платежей за коммунальные услуги.

По результатам этого аудита составляется сертификат, который получает дом. Впоследствии Госэнергоэффективности вносит его в свою базу данных и проверять качество этого документа.

Сертификат содержит общую информацию о здании и его характеристики, класс энергетической эффективности и данные о выбросах парниковых газов и потребления первичной энергии.

Отметим, что документ разработан в соответствии с законом "Об энергетической эффективности зданий".

По словам Зубко, в законе прописана четкая ответственность энергоаудиторов за некачественно выполненную работу.

"Энергоаудитор - в первую очередь человек, который имеет возможность рассказать, как правильно идти по непростому пути модернизации дома. И [дать - ред.] рекомендации, которые должны быть учтены в проектной документации", - отметил он.

Для того, чтобы повысить качество проверок домов, министерство подписало меморандум с 21 ВУЗом для создания комиссий по аттестации аудиторов. Также предлагается создать специальность энергоаудитора в университетах.