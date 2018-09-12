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По оценкам Гройсмана потери бюджета в случае запуска налога на выведенный капитал составят от 27 до 40 миллиардов гривень
08:14 12.09.2018 |
Возможное внедрение налога на выведенный капитал приведет к потерям доходов государственного бюджета на сумму от 27 до 40 миллиардов гривень.
Об этом во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Я поддерживаю налог на выведенный капитал, но я подчеркиваю, что это не вопрос политического решения, а вопрос экономического расчета. И я тоже готов его поддерживать, когда речь идет о том, что он даст возможность больше платить налогов бизнесу. Но я уже видел последние расчеты. Как предусматривают авторы закона, не менее 27 миллиардов гривень минуса в первый год внедрения. От 27 до 40 миллиардов", - сказал он.
По словам Гройсмана, вопрос не в том, нужен или не нужен налог, а в компенсаторах, которые нужно будет ввести, чтобы нивелировать этот разрыв.
"Это должны быть четкие средства, которые будут уплачены, чтобы не допустить разрыва финансирования государственных расходов", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.
Президент Петр Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.
В то же время ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.
По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 миллиардов гривень.
В конце июня Гройсман заявил, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису.
5 июля Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о введении налога на выведенный капитал вместо действующего в настоящее время налога на прибыль предприятий.
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