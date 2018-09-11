Высокое инфляционное давление сохраняется - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сохранение высокого инфляционного давления.

"Несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания, фундаментальное инфляционное давление остается высоким на фоне устойчивого потребительского спроса. Кроме того, более быстрый рост цен на топливо и высокие темпы роста заработных плат стимулируют повышение административно-регулируемых цен", - говорится в комментарии НБУ по инфляции в августе.

Новый прогноз инфляции с учетом указанных факторов НБУ объявит после заседания правления по монетарным вопросам 25 октября, говорится в комментарии.

Как отмечает регулятор, инфляция в августе была близка к траектории прогноза НБУ, обнародованного в последнем "Инфляционным отчете" за июль 2018 и построенного с учетом предположения о повышении тарифов на газ.

"В то же время, если вычесть из июльского прогноза составляющую повышения тарифов, августовская инфляция несколько превысила ожидания центробанка. Это, прежде всего, связано с более высокими, чем предполагалось, темпами роста других административно регулируемых цен и цен на топливо", - отмечает НБУ.

Как сообщалось, в годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась - до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% - по итогам мая.