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Офис крупных налогоплательщиков нарастил доначисления для бизнеса на 48% до 15,2 млрд гривен в январе-августе
14:59 11.09.2018 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы нарастил доначисления для бизнеса на 48% до 15,2 млрд гривен в январе-августе.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
Подразделением аудита Офиса крупных налогоплательщиков в январе-августе текущего года по результатам документальных проверок доначислено 15,2 млрд гривен денежных обязательств.
Этот показатель почти на 5 млрд гривен, или на 48% превышает объемы доначислений за аналогичный период прошлого года.
Увеличение начислений обусловлено тем, что при отборе плательщиков для включения в график плановых и внеплановых проверок, инициаторами которых является Офис крупных налогоплательщиков, учитывается наличие значительных рисков неуплаты налогов и сборов плательщиками.
Количество документальных проверок плательщиков Офиса крупных налогоплательщиков за 8 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на треть - с 807 до 536 проверок (из них 455 внеплановых и 81 плановая).
Только половина внеплановых проверок проведена по инициативе органов Государственной фискальной службы, а именно - 205; остальные 250 внеплановых проверок (54,9%) осуществлены по причинам, не зависящим от органов фискальной службы: сообщения банков о нарушении расчетов в сфере ВЭД - 47%, решения суда (следственного судьи) - 5,9%, процедуры ликвидации, прекращении, реорганизации - 2%.
Как сообщали Українські Новини, ГФС констатирует, что в январе-августе текущего года возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 9,3% или на 7,3 млрд гривен до 85,2 млрд гривен.
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