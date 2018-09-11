Офис крупных налогоплательщиков нарастил доначисления для бизнеса на 48% до 15,2 млрд гривен в январе-августе

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы нарастил доначисления для бизнеса на 48% до 15,2 млрд гривен в январе-августе.

Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.

Подразделением аудита Офиса крупных налогоплательщиков в январе-августе текущего года по результатам документальных проверок доначислено 15,2 млрд гривен денежных обязательств.

Этот показатель почти на 5 млрд гривен, или на 48% превышает объемы доначислений за аналогичный период прошлого года.

Увеличение начислений обусловлено тем, что при отборе плательщиков для включения в график плановых и внеплановых проверок, инициаторами которых является Офис крупных налогоплательщиков, учитывается наличие значительных рисков неуплаты налогов и сборов плательщиками.

Количество документальных проверок плательщиков Офиса крупных налогоплательщиков за 8 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на треть - с 807 до 536 проверок (из них 455 внеплановых и 81 плановая).

Только половина внеплановых проверок проведена по инициативе органов Государственной фискальной службы, а именно - 205; остальные 250 внеплановых проверок (54,9%) осуществлены по причинам, не зависящим от органов фискальной службы: сообщения банков о нарушении расчетов в сфере ВЭД - 47%, решения суда (следственного судьи) - 5,9%, процедуры ликвидации, прекращении, реорганизации - 2%.

Как сообщали Українські Новини, ГФС констатирует, что в январе-августе текущего года возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 9,3% или на 7,3 млрд гривен до 85,2 млрд гривен.