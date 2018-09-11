Рост цен производителей в Украине в августе ускорился до 1,3% – Госстат

Цены в промышленности Украины в августе 2018 года возросли на 1,3%, в июле - на 1,6%, в июне – на 1,1%, в мае - на 0,8% после нулевого роста в апреле, в марте выросли - на 0,3%, на 1,2% – в феврале и 4,4% – в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам августа текущего года рост цен производителей ускорился до 19,3%, по итогам июля до 18,1%, 18,4% - по итогам июня, 16,5% - по итогам мая с 14,1% по итогам апреля, 15,9% - по итогам марта, при увеличении цен на 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.

Причина роста – удорожание кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,7%, каменного угля, цена которого за месяц увеличилась на 2,6%, мяса и мясных продуктов на – 2,5%, автотранспортных средств – на 2,1% , энергии – на 2%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в августе повысились на 1,3%, при поставках за пределы Украины - на 1,4%. В годовом измерении рост составил соответственно 21,1% и 12,7%.

С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 11,1%, в том числе в пределах Украины – на 13,2%, за ее пределы – на 2,6%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За пять месяцев этого года она составила 4,4%, при этом в мае зафиксирована нулевая инфляция, а в годовом измерении по итогам мая – 11,7%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в августе 2018 года¹, %

август 2018 к июлю 2018 август 2018 к декабрю 2017 август 2018 к августу 2017 январь-август 2018 к январю-августу 2017 Промышленность всего 101.3 111.1 119.3 117.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 100.2 100.2 120.9 119.6 Добыча каменного угля 102.6 105.5 120.4 128.7 Добыча сырой нефти и природного газа 100.6 104.8 116.1 112.9 Добыча металлических руд 98.9 91.4 123.5 116.4 Перерабатывающая промышленность 101.6 105.8 113.7 114.3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 101.4 103.8 108.9 110.1 производство мяса и мясных продуктов 102.5 98.0 103.7 116.9 производство молочных продуктов 100.8 102.2 112.5 113.5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101.4 107.7 114.6 114.1 производство сахара 101.8 100.4 83.4 83.3 производство напитков 100.7 110.5 117.8 117.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.6 104.6 108.5 111.1 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.5 107.3 113.1 112.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 107.7 98.9 122.9 123.5 Производство химических веществ и химической продукции 100.8 104.8 113.2 110.7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.4 108.6 112.6 111.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.8 109.3 113.1 112.4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 100.9 106.7 118.5 120.2 Машиностроение 101.2 110.9 116.7 117.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101.4 107.1 110.7 109.2 Производство электрооборудования 101.0 112.0 126.1 126.5 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.5 107.8 110.9 111.7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 102.1 114.8 118.0 118.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 101.2 130.3 133.2 126.3 Товары промежуточного потребления 100.6 105.1 117.6 117.6 Инвестиционные товары 101.1 109.9 114.2 115.4 Потребительские товары краткосрочного пользования 101.3 103.2 108.4 109.6 Потребительские товары длительного пользования 100.7 104.0 108.9 110.6 Энергия 102.0 121.2 128.3 124.2

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части проведения ООС.

Данные: Госстат