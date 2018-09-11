Рост цен производителей в Украине в августе ускорился до 1,3% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам августа текущего года рост цен производителей ускорился до 19,3%, по итогам июля до 18,1%, 18,4% - по итогам июня, 16,5% - по итогам мая с 14,1% по итогам апреля, 15,9% - по итогам марта, при увеличении цен на 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Причина роста – удорожание кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,7%, каменного угля, цена которого за месяц увеличилась на 2,6%, мяса и мясных продуктов на – 2,5%, автотранспортных средств – на 2,1% , энергии – на 2%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в августе повысились на 1,3%, при поставках за пределы Украины - на 1,4%. В годовом измерении рост составил соответственно 21,1% и 12,7%.
С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 11,1%, в том числе в пределах Украины – на 13,2%, за ее пределы – на 2,6%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За пять месяцев этого года она составила 4,4%, при этом в мае зафиксирована нулевая инфляция, а в годовом измерении по итогам мая – 11,7%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в августе 2018 года¹, %
|август 2018 к июлю 2018
|август 2018 к декабрю 2017
|август 2018 к августу 2017
|январь-август 2018 к январю-августу 2017
|Промышленность всего
|101.3
|111.1
|119.3
|117.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|100.2
|100.2
|120.9
|119.6
|Добыча каменного угля
|102.6
|105.5
|120.4
|128.7
|Добыча сырой нефти и природного газа
|100.6
|104.8
|116.1
|112.9
|Добыча металлических руд
|98.9
|91.4
|123.5
|116.4
|Перерабатывающая промышленность
|101.6
|105.8
|113.7
|114.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|101.4
|103.8
|108.9
|110.1
|производство мяса и мясных продуктов
|102.5
|98.0
|103.7
|116.9
|производство молочных продуктов
|100.8
|102.2
|112.5
|113.5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.4
|107.7
|114.6
|114.1
|производство сахара
|101.8
|100.4
|83.4
|83.3
|производство напитков
|100.7
|110.5
|117.8
|117.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.6
|104.6
|108.5
|111.1
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.5
|107.3
|113.1
|112.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|107.7
|98.9
|122.9
|123.5
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.8
|104.8
|113.2
|110.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.4
|108.6
|112.6
|111.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.8
|109.3
|113.1
|112.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|100.9
|106.7
|118.5
|120.2
|Машиностроение
|101.2
|110.9
|116.7
|117.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101.4
|107.1
|110.7
|109.2
|Производство электрооборудования
|101.0
|112.0
|126.1
|126.5
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.5
|107.8
|110.9
|111.7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|102.1
|114.8
|118.0
|118.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|101.2
|130.3
|133.2
|126.3
|Товары промежуточного потребления
|100.6
|105.1
|117.6
|117.6
|Инвестиционные товары
|101.1
|109.9
|114.2
|115.4
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101.3
|103.2
|108.4
|109.6
|Потребительские товары длительного пользования
|100.7
|104.0
|108.9
|110.6
|Энергия
|102.0
|121.2
|128.3
|124.2
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части проведения ООС.
Данные: Госстат