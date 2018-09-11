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Ryanair в Киеве: чем новый лоукостер отличается от других авиакомпаний
12:50 11.09.2018 |
Совсем недавно в международном аэропорту «Борисполь» впервые приземлился самолет авиакомпании Ryanair. Пассажирам следует знать, чего ожидать от ирландского лоукостера.
Путешествия на лоукостовых самолетах имеют ряд отличий от обычных перелетов. В связи с тем, что стоимость билетов на такие рейсы стала меньше, авиакомпаниям приходится экономить на некоторых процессах. Об этом Информатор сообщает со слов генерального директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
* Уборка салона после каждого рейса - не обязательна, а только по желанию авиакомпании, что значительно экономит и время, и финансы компании.
* Максимальное время подготовки к вылету - 35 минут, в то время как в традиционных полетах это занимает около 1 часа.
* Заправка судна топливом осуществляется во время высадки\посадки пассажиров (для безопасности возможно присутствие пожарной машины)
* Вход\выход происходит одновременно через два трапа (стационарный и дополнительный). Обычно же используют один трап.
* Телетрап («рукав») для прохода на борт не создается - нужно идти пешком по определенному маршруту.
* Нужно приезжать заранее: сотрудники хедлинговой компании собирают пассажиров в накопители для проверки необходимых документов и дополнительного осмотра ручной клади.
* Дверь окончательно закрывается за 10 минут до вылета.
* Имена опоздавших не оглашают по громкоговорителю.
Хотя некоторые процедуры остались без изменений. К примеру, обслуживание пассажиров с инвалидностью происходит по стандартной для всех аэропортов схеме.
Также Павел уточнил, что компании надеятся повысить уровень популярности полетов среди украинцев за счет доступности лоукостов. Ведь до появления Ryanair на украинском рынке только 5-7% населения пользовались авиаперелетами.
В целом, за счет небольшого снижения уровня комфорта, цены на билеты стали в несколько раз доступней. Но это не означает, что будет наплевательское отношение на удобство пассажиров.
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