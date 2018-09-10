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Правительство вскоре запустит частную тягу на железную дорогу, - Гройсман
16:39 10.09.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство довольно достигнутыми результатами в сфере грузовых железнодорожных вагонов и планирует дерегуляцию в сфере тяги на путях "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам премьера, в результате дерегуляции вагонов уравнены условия использования частных вагонов и вагонов, принадлежащих "Укрзализныце", есть некие убытки у предприятия.
Поэтому, как заявил Гройсман, в этом году будет построено свыше 10 тыс. вагонов. Это позволит "Укрзализныце" обслуживать пути, энергетику и правильно распределять свои накладные расходы.
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