Автопроизводство в Украине за 8 мес. ускорило темп падения до 7% за счет снижения в августе на 37%

Украинские автопредприятия в январе-августе 2018 года произвели 4,544 тыс. автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе выпуск легковых автомобилей впервые с начала года показал отрицательную динамику, сократившись на 5,2% - до 3,912 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".

Как сообщалось, по итогам января-июля в текущем году была впервые отмечена отрицательная динамика автопроизводства к аналогичному периоду прошлого года (снижение на 1,4%) несмотря на низкую сравнительную базу, при этом выпуск легковых авто сохранял незначительный прирост (0,5%).

При этом за восемь месяцев все легковые авто произведены ЧАО "Еврокар", тогда как за тот же период 2017 года им было выпущено 3,65 тыс. авто, а еще 475 ед. - Запорожским автозаводом.

Выпуск коммерческих авто (без учета КрАЗов) сократился на 59,8% - до 115 ед., в том числе ЗАЗ сократил их производство на 70,2% - до 85 ед., а Черкасский автобус выпустил 30 грузовиков против одного в январе-августе-2017.

Положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов - прирост на 11,7%, до 517 ед., прежде всего, за счет увеличения их выпуска заводом "Черкасский автобус" на 27,3% - до 280 ед.

Нарастили выпуск автобусов Часовоярский атобусный завод на 54% - до 91 ед., Черниговский автозавод - на 16,7%, до 112 ед., ЗАЗ - на 87,5%, до 30 ед., а корпорация "Богдан" сократила их производство до 4 ед. против 72 ед.

По данным ассоциации, отрицательный тренд сформировался, в том числе, за счет падения автопроизводства в августе на 37% к августе 2017 года - до 479 ед., прежде всего, из-за снижения выпуска легковых авто Skoda на заводе "Еврокар" на 27% - до 413 ед.

Все производство легковых авто в августе сформировано "Еврокаром", тогда как в августе-2017 76 ед. было выпущено ЗАЗом.

Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем (производства "Черкасского автобуса") против 32 ед. годом ранее (выпущены ЗАЗом).

В августе сократилось и производство автобусов: за месяц выпущено 56 машин, что на 18% менше, чем год назад. В том числе 30 автобусов выпустил "Черкасский автобус" (против 35 в августе-2017, два - Часовоярский автобусный (10 ед.), 18 ед. - Черниговский автозавод (5 ед.). Корпорация "Богдан", согласно статистике, не произвела ни одного транспортного средства.

Как сообщалось, украинские автопроизводители неоднократно заявляли о катастрофическом состоянии отрасли.

В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов до сентября текущего года разработать совместный с Кабмином законопроект о развитии автомобилестроения с созданием условий для прихода иностранных инвесторов.

Автопроизводители за 2017 год произвели 8,586 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год, в том числе выпуск легковых автомобилей возрос на 68,1% - до 7,296 тыс. ед., автобусов - в 2,5 раза, до 804 ед., коммерческих автомобилей (без учета грузовиков КрАЗ) - 486 ед.