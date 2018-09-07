В Пенсионном фонде рассказали, как вырастут пенсии в следующем году

В 2019 году Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий. Выплаты повысят на 50% роста зарплат и на 50% роста инфляции. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Пенсионного Фонда Владислав Машкин, передает корреспондент УНН.

"В следующем году будет осуществлен перерасчет пенсий в связи с ростом средних зарплат. Это тот перерасчет, который был анонсирован при проведении пенсионной реформы в октябре прошлого года. Пенсии должны быть повышены на 50% темпов роста средней заработной платы, и на 50% темпов роста инфляции", - сказал Машкин.

Также, по его словам, при подготовке бюджета Пенсионного фонда учитывается очередное повышение пенсий военнослужащим.

"Согласно решению правительства, в этом году происходит выплата 50% перечисленных пенсий, в следующем году - еще 25% от суммы повышения будет добавлено к пенсии", - уточнил Машкин.

Как сообщал УНН, за 8 месяцев текущего года расходы на пенсии выросли на 64,2 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.