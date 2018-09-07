Производители украинского коньяка обещают выполнить требование ассоциации с ЕС по смене названия

Украинские производители отреагировали на критику о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС в положениях профильного приказа Минагрополитики.

Об этом говорится в совместном комментарии производителей коньячной продукции, поступившем в редакцию "Европейской правды" в ответ на статью "Конфликт, настоянный на коньяке".

Представители ключевых компаний-производителей коньяка утверждают, что уже начали работу над созданием и введением в оборот нового названия, которое должно заменить "коньяк Украины". Отказ от последнего названия с 2026 года является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Напомним, в статье "ЕвроПравды" речь шла об обновленных Правилах производства коньяков Украины, которые вызвали беспокойство ЕС. В частности, в ЕС обратили внимание, что по этому документу в правительстве допускают возможность использования названия "коньяк" для украинской продукции после 2025 года. В Минагро отрицают такое намерение, объясняя, что планируют изменить собственный приказ впоследствии, когда будет выбрано название на замену термина "коньяк".

В письме комментарии по данной проблеме производители коньяка заверили, что выполнят требование Соглашения об изменении названия.

"Мы, безусловно, готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации. Даже (несмотря на то, что) допускаем, что для нас это чревато возможным падением прибыли. Понимая, что интересы страны важнее интересов бизнеса, мы будем готовы принять новое название для коньяка, когда закончится срок переходного периода", - приводится заявление директора Одесского коньячного завода Эдуарда Городецкого.

Приведены также объяснения профильной ассоциации о том, что работа над созданием и введением в оборот нового названия для "коньяка Украины" уже начата, в ней участвует проект ЕС "Поддержка развития системы географических указаний в Украине".

Украинские производители коньячной продукции одновременно обеспокоены, что критика новых правил со стороны ЕС может быть использована для блокировки ключевой нормы новых Правил - установление минимальной доли спиртов отечественного производства для брендирования продукции как "коньяк Украины". Отметим, что такое требование не противоречит Соглашению об ассоциации.

"Какое бы название в будущем не имел "коньяк Украины" как национальный продукт, он должен содержать в себе отечественное сырье, как во всех винодельческих странах мира, в том числе и в странах Евросоюза", - говорится в комментарии отраслевой ассоциации. Там также сослались на норму о том, что при регистрации нового названия коньяка как "географического указания" содержание украинского сырья в нем должно быть не менее 85%.