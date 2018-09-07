Минимальная зарплата в Украине с 2019 года вырастет до 4170 грн - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что минимальная заработная плата с 1 января 2019 года вырастет до 4170 грн.

"На следующий год минимальная заработная плата вырастет с 3723 до 4170 грн", - сообщил В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Винницкую область в пятницу.

Премьер отметил, что данные изменения будут отображены в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство намерено внести согласно законодательству, до 15 сентября.

Как сообщалось, Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) считает, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.