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Минимальная зарплата в Украине с 2019 года вырастет до 4170 грн - Гройсман
16:07 07.09.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что минимальная заработная плата с 1 января 2019 года вырастет до 4170 грн.
"На следующий год минимальная заработная плата вырастет с 3723 до 4170 грн", - сообщил В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Винницкую область в пятницу.
Премьер отметил, что данные изменения будут отображены в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство намерено внести согласно законодательству, до 15 сентября.
Как сообщалось, Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) считает, что минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.
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