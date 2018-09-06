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Рада ввела механизм «единого окна» на таможне
Верховная Рада ввела механизм "единого окна" на таможне.
За принятие законопроекта №7010 в целом проголосовали 259 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
5 июля текущего года Рада уже принимала данный законопроект, однако Президент Петр Порошенко ветировал его и предложил внести определенные правки.
В четверг данный законопроект принят с правками Президента.
Правки отменяют требование подачи бумажных документов, выданных одним государственным органом другому, и оптимизируют работу контролирующих служб на пунктах пропуска через госграницу.
Также правки Президента исключают пункты о господдержке закупки вагонов-зерновозов.
Как отметила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект позволяет узаконить изменения на таможне, которые уже внедрены правительством на уровне подзаконных актов, а также предусматривает дальнейшее упрощение и оптимизацию таможенных процедур.
Целью законопроекта является создание надлежащей законодательной базы для внедрения и функционирования механизма "единого окна" на границе, что является важным фактором для улучшения условий ведения внешнеэкономической деятельности в Украине, уменьшения времени, необходимого для осуществления экспортно-импортных операций, улучшения инвестиционной привлекательности Украины, а также повышения институциональных возможностей государственных органов по осуществлению контроля за международной торговлей.
Как сообщали Українські Новини, в начале августа 2016 года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".
Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.
"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.
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