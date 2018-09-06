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В Украине продолжает расти спрос на импортный секонд-хенд
11:58 06.09.2018 |
В августе легковой автопарк Украины пополнился 17,6 тыс. автомобилями. В последний летний месяц украинцы приобрели 7,3 тыс. новых легковых авто и 10,3 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации. Такое количество первичных регистраций автомобилей с пробегом является новым рекордом для национального рынка, сообщает ассоциация «Укравтопром».
По сравнению с августом прошлого года спрос на возрастные иномарки вырос почти в два раза.
Самой популярной маркой среди ввезенных б/у авто остается Volkswagen. В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1544 б/у-шных фольксвагенов. Это на 65% больше прошлогоднего августовского результата этой марки.
На втором месте рейтинга Renault с показателем 1354 подержанных авто, что на 47% больше чем годом ранее.
Третий результат у Skoda - 1002 авто с пробегом. Спрос на б/у-шные шкоды за год вырос на 64 процента.
Ford занял четвертую строчку, машины с пробегом этой марки выбрали 717 украинцев или в 3 раза больше чем в августе 2017 года.
Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 602 машины за месяц.
Всего с начала года украинские номера получили 61,9 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 86% больше чем за аналогичный период прошлого года, а их доля на первичном рынке составила уже 63 процента.
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