Auchan Group изучает возможность строительства в Украине жилья и офисов

Международный девелопер Ceetrus ("Ситрас", ранее - Immochan), входящий во французский холдинг Auchan, после изменения стратегии развития на глобальном рынке изучает перспективы строительства в Украине других видов недвижимости, кроме торговой, например, жилой или офисной.

"Если говорить об истории, то созданная в 1976 году компания Immochan в качестве своей основной миссии имела задачу быть траффикогенератором для гипермаркета ("Ашан")... Ребрендинг в Ceetrus является знаковым событием, поскольку мы переходим от компании, работающей исключительно в сфере коммерческой недвижимости, и становимся международным девелопером, который работает во всех сферах недвижимости", - сказала коммерческий директор компании "Ситрас Украина" Анна Корягина в ходе пресс-завтрака во вторник в Киеве

По ее словам, сменив на глобальном уровне название, Ceetrus также вошла в сегмент офисной и жилой недвижимости. Первые mixed-use проекты уже появились в Румынии и Люксембурге.

"В частности, это проект Coresi (Румыния) на основании торгового центра площадью 60 тыс. кв. м, где уже построен бизнес-кластер, также есть жилая застройка. Это также проект Cloche d'Or в Люксембурге, который представляет собой mixed-use из жилой застройки и торгового центра. Компания "Ситрас Украина" также будет следовать глобальным изменениям, отражение этих амбиций будет, конечно же, представлено и в наших проектах", - отметила А.Корягина.

В настоящее время, по ее словам, конкретных планов по строительству жилья или офисов Ceetrus в Украине нет, однако компания изучает такие перспективы.

"Мы проводим исследования и всегда подходим очень детально к принятию решений. В один день девелопер, который работал 40 лет в коммерческой недвижимости, не может сразу перейти к жилой или офисной. Действительно, мы очень внимательно изучаем регионы и буквально недавно закончили глобальное корпоративное исследование, чтобы определить перспективы, с какими типами недвижимости на какой рынок лучше всего входить", - резюмировала коммерческий директор "Ситрас Украина".

Как сообщалось, международный девелопер Immochan в рамках ребрендинга изменил название на Ceetrus. С сентября 2018 года "Иммошан Украина" работает в Украине под названием "Ситрас Украина".

Компания будет правопреемником компании "Иммошан Украина" по всем ранее заключенным договорам. Название "Ситрас" сочетает в себе слова "город" (city - англ.), "видеть" (see - англ.) - наблюдение за потребностями граждан и способность отвечать на них, "доверять" (trust - англ.) - доверие и надежность и "мы" (us - англ.) - все вместе в совместном строительстве.

ООО "Иммошан Украина"было основано в 2007 году. Основной вид деятельности - предоставление в аренду собственного или арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра, собственником 100% доли в уставном капитале компании является ООО "Галерея Ф.К.А.У." Руководителем указан Ален Марк Делюмо.

Уставный капитал составляет 771,8 млн грн.

По состоянию июнь 2018 года, "Иммошан Украина" управляля тремя торговыми галереями в Киеве: ТЦ "Ашан Петровка", ТЦ "Ашан Беличи", ТЦ "Ашан Черниговская".

Кроме того, весной-2018 компания ввела эксплуатацию два крупных объекта в Киеве - ТРЦ Rive Gauche в Дарницком районе и "Ритейл парк Петровка" рядом с гипермаркетом "Ашан Петровка".