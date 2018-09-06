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В Украине выросли продажи новых автобусов и коммерческих авто
08:35 06.09.2018 |
В прошедшем месяце своих первых покупателей нашли 1116 коммерческих автомобилей и 155 автобусов, сообщает ассоциация "Укравтопром". В результате августовский рынок новых коммерческих авто относительно прошлого года вырос на 4%, и автобусов - на 11 процентов.
Чаще всего покупатели коммерческих автомобилей останавливали свой выбор на технике французской марки Renault. За месяц свою первую регистрацию прошли 250 машин этой марки. Относительно августа прошлого года спрос на коммерческие Renault вырос почти на 12 процентов.
Второе место на рынке новых коммерческих автомобилей занял Fiat - 114 авто (+6%).
Отстав от собственного результата августа 2017 года на 32%, замыкает тройку лидеров Ford с показателем 95 машин.
На рынке новых автобусов тройка самых популярных марок выглядит следующим образом.
На первом месте автобусы украинского производства марки Атаман. В августе 56 Атаманов пополнили национальный автопарк, и это на 22% больше чем годом ранее.
Эталон - еще один отечественный бренд, который вошел в тройку лидеров. За месяц было зарегистрировано 38 новых Эталонов, что почти в три раза больше чем в августе прошлого года.
Третье место у Ford, августовский результат которого - 18 микроавтобусов (+50%).
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