Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку на 12,4% до 89,4 гривен/0,5 л

Кабинет Министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

В частности минимальные розничные цены на водку повышены на 12,4%, или на 9,85 гривен до 89,4 гривен/бутылка емкостью 0,5 л.

Соответствующее постановление правительства, текстом которого располагают Українські Новини, принято на заседании в среду.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривен до 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривен до 447 гривен.

Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.

Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 л повышена с 79,55 гривен до 89,4 гривен.