Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин повысил минимальные розничные цены на водку на 12,4% до 89,4 гривен/0,5 л
12:57 05.09.2018 |
Кабинет Министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.
В частности минимальные розничные цены на водку повышены на 12,4%, или на 9,85 гривен до 89,4 гривен/бутылка емкостью 0,5 л.
Соответствующее постановление правительства, текстом которого располагают Українські Новини, принято на заседании в среду.
Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривен до 321 гривны, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривен до 447 гривен.
Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.
Таким образом, минимальная розничная цена за бутылку водки емкостью 0,5 л повышена с 79,55 гривен до 89,4 гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
|Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
|Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине больше нет дефицита зерновозов - Укрзалізниця
|В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников
|В Раду снова внесли законопроект о рынках капитала
|Депутаты предлагают ввести в Украине банковские сертификаты
|Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
|Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу