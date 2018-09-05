Правительство Украины предложило канадской Black Iron участок под обогатительный комбинат

Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине получила формальное предложение украинского правительства арендовать находящийся в госсобственности земельный участок для реализации проекта разработки Шимановского месторождения железных руд и выпуску концентрата, говорится в заявлении компании.

"Компания получила официальное предложение от правительства Украины о передаче компании в аренду земельного участка, связанного с Шимановским железорудным месторождением для размещения проектного обогатительного комбината, хвостохранилища и отходов", - констатируется в пресс-релизе.

По мнению компании, это знаменует собой значительную веху в развитии проекта и еще раз демонстрирует правительственную поддержку Украины в реализации проекта.

При этом отмечается, что земельный участок в настоящее время используется Министерством обороны страны для учений.

"Black Iron в настоящее время анализирует пригодность этой земли с социальной и технической точек зрения. Чтобы обеспечить права на эту землю, компания должна согласовать компенсационный пакет с Министерством обороны и правительством Украины(...)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что переговоры по данному вопросу начались с представителями правительства, в том числе с первым вице-премьером Степаном Кубивым при поддержке посольства Канады в Украине.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Black Iron оптимизировал ТЭО разработки Шимановского месторождения, которое предполагает его реализацию в два этапа с сокращением объема инвестиций на первом до $435,8 млн.

Для увеличения мощностей с 4 млн тонн в год до 8 млн тон в год 68%-го Fe-концентрата на втором этапе, начало которого планируется через три года после первого, понадобится еще $312,2 млн, тогда как в 2014-м общий объем инвестиций для выпуска 9,9 млн тонн в год оценивался в $1,097 млрд.

Согласно обновленному ТЭО, чистая приведенная стоимость проекта (NPV) была снижена с $2,6 млрд до $1,66 млрд, чистая внутренняя норма доходности (IRR) - с 39% до 36,1% при увеличенной с 8% до 10% ставке дисконтирования.

ТЭО рассчитана на долгосрочном прогнозе стоимости 62% концентрата в $61,88 за тонну (CFR в порт Китая) с премией $7,21 за каждый дополнительный 1 процентный пункт содержания железа, тогда как в этом декабре индикатор 62% Fe равен $69,95 за тонну.

Проведенная в 2014 году оценка строительства предприятия базировалась на курсе гривни на уровне 8 грн/$1, тогда как сейчас она составляет около 27 грн/$1 и в проекте заложена на уровне 28 грн/$1. Благодаря такой значительной девальвации национальной валюты затраты на строительство нового предприятия значительно сократятся.

Предполагается, что проект на 40% будет профинансирован за счет партнера по закупкам и размещения на рынке капиталов, оставшиеся 60% - за счет экспортно-кредитных агентств, банковских кредитов или облигаций.

Black Iron в октябре 2010 года приобрела у Geo Alliance Group Limited инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука кипрскую "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за $13 млн, переименовав ее затем в BKI Cyprus. Основные активы - 99% в ООО "Шимановское Стил" и "Зеленовское Стил" (оба - Днепр) с лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года соответственно.

В июле 2013 года после ряда проблем с реализацией проекта Black Iron сообщила о соглашении с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" по развитию своих железорудных активов. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн и приобрела 49% в BKI Cyprus. Однако позднее "Метинвест" вышел из проекта.

По состоянию на середину ноября 2017 года капитализация Black Iron, согласно ее презентации, составляла 20 млн канадских долларов, оборотный капитал на конец сентября был равен $5,2 млн.

В соответствии с презентацией, Шимановское месторождение имеет 355 млн тонн измеренных и 290 млн тонн выверенных запасов, а также 188 млн тонн предполагаемых. Содержание железа в измеренных запасах - 32%, магнетита - 19,5%.

Шимановское железорудное месторождение окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Существующая инфраструктура, включая доступ к электроэнергии, железнодорожным и портовым объектам, по мнению Black Iron, позволит быстро реализовать проект до стадии производства.

