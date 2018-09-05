Украина в августе выплатила МВФ $606,8 млн по программе stand by

Украина в августе выплатила Международному валютному фонду 456,7 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 606,8 млн долларов по программе stand by.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, в начале августа в пользу МВФ было выплачено 360 млн долларов на погашение тела кредита и 86,8 млн долларов в качестве выплат по процентам.

31 августа был проведен платеж на сумму 114,3 млн СПЗ, или около 160 млн долларов.

Следующий платеж запланирован на начало ноября в размере 51,049 млн СПЗ.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.