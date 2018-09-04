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Украинская мастерская дизайнерской мебели Cube44 вышла на рынок Канады
13:53 04.09.2018 |
Об этом сообщает на странице в Facebook основатель проекта Дмитрий Игнатов. По его словам, начать экспортировать продукцию в Канаду компании помогло участие в выставке Canadian Furniture Show в мае 2018 года.
Как сообщает Канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций CUTIS, мастерская Сube44 планирует развивать экспортное направление. В приоритете - США, Австралия, Италия, Румыния и Польша.
Мебельный стенд Meblica украинских производителей и архитектурного бюро Sergey Маkhno Architects получил награду "Лучший новый участник" на канадской выставке Canadian Furniture Show.
Совместный бренд Meblica объединяет таких производителей, как Сube44, ADK, Aqua Rodos, Merx, Instyle, Stalkon, Blest, Snite. Участие украинских предпринимателей в выставке было организовано в рамках внедрения и при поддержке Канадско-украинского проекта поддержки торговли и инвестиции (CUTIS).
"Мебель - это один из приоритетных секторов украинского экспорта в Канаду, - считают в CUTIS. - После начала действия Соглашения о зоне свободной торговли ввозные пошлины на украинскую мебель были отменены, а процесс экспорта - значительно упрощен. Это дает украинским производителям значительное конкурентное преимущество на рынке Канады".
Напомним, программа CUTIS стартовала в июне 2017 года. Аналитики CUTIS определили пять отраслей, которые имеют значительный потенциал на канадском рынке, где работает малый и средний бизнес: ИТ-услуги, производство одежды, обуви, мебели, шоколада и кондитерских изделий.
Программа рассчитана на 3 года и будет реализовываться проектом CUTIS в партнерстве с офисом по продвижению экспорта при Министерстве экономразвития.
Она включает софинансирование участия украинских компаний в профильных выставках и других маркетинговых мероприятиях в Канаде и США, консультации предприятий специалистами из Канады и Украины по вопросам доступа и продвижения на канадском рынке. CUTIS также обещает помогать организовывать бизнес-встречи с потенциальными заказчиками в Канаде, организовывать торговые миссии в Канаду и софинансиравать участие в них, обеспечивать доступ к учебным программам и материалам.
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