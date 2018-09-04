Украина за 8 мес. нарастила выпуск стали на 2%, проката - на 4%, чугуна - на 7%

Украинские металлургические предприятия по итогам января-августа 2018 года нарастили производство общего проката, по оперативным данным, на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 12,265 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром" во вторник, выплавка стали возросла на 2% - до 14 млн тонн, чугуна - на 7%, до 13,645 млн тонн.

При этом относительные показатели производства в январе-августе-2018 по сравнению с январем-августом-2017 без учета двух месяцев работы предприятий на НКТ выше: выпуск проката увеличился на 8%, стали - на 5%, чугуна - на 11%.

В августе-2018 метпредприятия Украины произвели 1,733 млн тонн чугуна (98% относительно июля 2018 года), 1,806 млн тонн стали (99,5%), 1,515 млн тонн проката (101%).

Как сообщалось, в 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.