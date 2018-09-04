Госбюджет Украины в августе недовыполнен по доходам на 2,9% – Госказначейство

Доходы государственного бюджета Украины в августе 2018 года составили 93,96 млрд грн, что на 2,79 млрд грн, или 2,9% меньше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ).

Согласно ее данным, по сравнению с августом 2017 года бюджетные поступления возросли на 14,09 млрд грн, или на 17,6%.

Общий фонд получил в минувшем месяце 85,09 млрд грн, что на 3,4% меньше плана и на 16,6% превышает показатель годичной давности.

В целом по итогам восьми месяцев 2018 года доходы госбюджета составили 607,47 млрд грн, отставание от плановых показателей – 3%, а по сравнению с восемью месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 15,1%.

Поступления в общий фонд за январь-август-2018 составили 551,58 млрд грн, что на 3% ниже плана, но на 19,8% лучше показателя января-августа-2017.

Одной из причин невыполнении плана указано поступление от Национального банка 6,61 млрд грн вместо запланированных 12,55 млрд грн. Это связано с тем, что государственный бюджет на 2018 года предусматривает поступление от НБУ 50,549 млрд грн, что на 13,9% превышает показатель госбюджета-2017, тогда как чистая прибыль центробанка за прошлый год составила 44,6 млрд грн. В начала августа НБУ сообщил, что перечислило последний транш из этой суммы в госказну.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за восемь месяцев 2018 года принесли бюджету 261,05 млрд грн, что на 3,08 млрд грн, или на 1,2% выше планового показателя, тогда как таможенные – 209,58 млрд грн, не дотянув 4,04 млрд грн, или 1,9% до плана. По сравнению с восемью месяцами прошлого года налоговые показатели в этом году возросли на 17,3%, таможенные – на 11,1%.

В августе поступления по налогам составили 45,08 млрд грн, что на 1,6% выше ожидаемого уровня и на 8,8% лучше августа-2017. Таможенные поступления за августа на 3,3% превысили запланированный уровень, достигнув 30,39 млрд грн и превысив августа прошлого год на 17,8%.

В целом августовский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 2,3%. Поступления составили 75,47 млрд грн, что лучше показателя августа-2017 на 8,22 млрд грн, или 12,2%.

Как уточнило Госказначейство, за восемь месяцев этого года НДС был возмещен на суму 85,16 млрд грн, что на 9,3% превышает показатель за январь-август 2017 года. В том числе августовское возмещение составило 9,99 млрд грн по сравнению с 10,72 млрд грн в июле этого года и 9,61 млрд грн в августе прошлого.

Доходы местных бюджетов в августе 2018 года составили 22,55 млрд грн, что на 15,4% превышает прошлогодний показатель, а в целом за восемь месяцев местные бюджеты получили 155,01 млрд грн, что на 15,6% больше восьми месяцев прошлого года.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в августе-2018 увеличились к августу-2017 на 25,8% - до 18,3 млрд грн, а за восемь месяцев – на 27,3%, до 145,12 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, а расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы – на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

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