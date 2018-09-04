Гриневич: в министерстве собираются облегчить работу оспитателей детсадов

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что не может сейчас обещать повышение зарплаты для педагогов в 2019 году, поскольку Украине придется выплачивать долги по заимствованиям. Однако повышение окладов может произойти в рамках роста минимальной зарплаты.

«Я даже не обещаю и не анонсую повышение зарплаты в следующем году для отдельных категорий педагогических или научно-педагогических работников. Потому что следующий бюджетный год будет очень сложным, это пиковая выплата в рамках международных обязательств Украины. Зато будет то, что всегда есть - повышение для бюджетников, в соответствии с ростом минимальной зарплаты», - сказала Гриневич в эфире радио Свобода.

Отвечая на вопрос про зарплату и нагрузку для воспитателей детсадов, Гриневич сказала, что в министерстве знают о проблеме и собираются облегчить работу этой категории работников.





«То, что у них больший рабочий день - это правда. Они не могут взять, как школьный учитель, полторы ставки нагрузки. Мы думаем, каким образом можно мотивировать дошкольников, в том числе за интенсивность труда... Садики сейчас переполнены, эта проблема реально существует. Сейчас мы будем готовить изменения в закон о дошкольном образовании», -отметила Лилия Гриневич.

Мотивировать воспитателей, по словам министра, планируется «через механизмы организации труда в дошкольном учреждении».

В феврале 2018 года министр заявляла, что зарплата учителя составляет 6-8 тыс. грн, и среди бюджетников педагоги получат не самую низкую зарплату.