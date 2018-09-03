В Украине заработал электронный чек

Государственная фискальная служба запустила пилотный проект по внедрению электронного чека (e-Receipt). Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес Ассоциации.

Проект является частью пилотного проекта по применению новейших моделей для регистрации расчетных операций и проекта Минфина "Налоги это просто", отмечает ЕБА.

Для фискализации расчетов предусмотрено технологическое решение, которое не требует обязательного применения традиционных регистраторов и печати бумажных чеков, а также может быть установлено на любое электронное устройство. Сам фискальный чек можно будет проверить в открытой части электронного кабинета ГФС.

Как ранее сообщали в ГФС, внедрение пилотного проекта электронной системы - электронный чек - должно привести к качественно новым преобразованиям в звене "предприниматель - потребитель". Сущность новой модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО).

Система может быть установлена на любое устройство - персональный компьютер, планшет или смартфон. Эта система может быть интегрирована с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами, имеет наивысшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, подчеркнули в службе.