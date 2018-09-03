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В январе-августе аренда госимущества принесла госбюджету 953,5 млн гривен
17:00 03.09.2018 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 953,5 млн гривен, полученных за аренду государственного имущества в январе-августе.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности руководителя ФГИ Виталий Трубаров, передают Українськi Новини.
"За 8 месяцев года от аренды государственного имущества поступило 953,5 млн гривен", - написал он.
По его словам, по состоянию на конец августа уровень выполнения годового планового задания составляет 95,35%.
Также Трубаров отметил, что учитывая тот факт, что в среднем за месяц в бюджет поступает 119 млн гривен, а до конца года осталось 4 месяца, годовой план может быть выполнен с плюсом в 470 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, ФГИ перечислил в государственный бюджет 839,9 млн гривен, полученных за аренду госимущества в январе-июле.
В 2017 году Фонд госимущества перечислил в госбюджет 1,041 млрд гривен от аренды госимущества.
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