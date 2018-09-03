Август закрепил положительную динамику на украинском рынке новых легковых автомобилей

В последний летний месяц на украинском рынке новых легковых автомобилей был отмечен рост потребительской активности. Августовские регистрации новых авто увеличились по сравнению с прошлым годом на 11%, сообщает ассоциация «Укравтопром». Также спрос на новые легковые автомобили превзошел и июльский показатель на 10 процентов. Свои первые номера в прошедшем месяце получили 7,3 тыс. легковых автомобилей.

Лидером национального рынка в августе остается французская марка Renault, которая увеличила свою реализацию в Украине на 39% к своему августовскому результату 2017 года. За месяц 986 новых автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк.

Toyota стала второй по популярности маркой с результатом 983 авто. По сравнению с показателем годичной давности регистрации автомобилей марки Toyota выросли на 13 процентов.

На третьем месте Nissan, в активе которого 498 новых машин (+32%).

С 10-процентным ростом четвертую строчку рейтинга заняла KIA, владельцами автомобилей этой марки в августе стали 477 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai, на автомобилях этой корейской марки свой выбор остановили 452 покупателя, или на 45% больше чем годом ранее.

Также в ТОП-10 августовского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda - 404 шт. (+1%); Mazda - 315 шт. (+30%); Volkswagen - 313 шт. (-40%); Ford - 294 шт. (+20%); Suzuki - 277 шт. (+54%).

Самым популярным автомобилем августа стал KIA Sportage, за него своими деньгами проголосовали 338 автомобилистов.