Таможенная стоимость импортированных в Украину товаров выросла на 16%, а объем по весу — лишь на 4%

Таможенная стоимость импортированных в Украину товаров в январе-августе 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 15,8% - до $32 млрд, а объем импорта по весу - на 3,7%, до 42,5 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

"С начала года таможенные платежи с импорта составили $8,4 млрд грн. Это на 15% превышает соответствующий показатель прошлого года", - указывается в сообщении в пятницу.

При этом налоговая нагрузка на единицу веса налогооблагаемого импорта выросла за указанный период на 11,8% - до 5,28 грн/кг, свидетельствуют данные ведомства.

Как отмечает ГФС, основными бюджетообразующими товарами остаются нефть и нефтепродукты - 49,9 млрд грн, нефтяные газы - 15 млрд грн, легковые автомобили - 13,4 млрд грн, каменный уголь - 10,3 млрд грн, инсектициды и фунгициды - 4,1 млрд грн, а также телефонные аппараты - 3,1 млрд грн и минеральные удобрения - 2,9 млрд грн.

В то же время в августе текущего года ГФС отмечает общее увеличение налоговой нагрузки при ввозе товаров в контейнерах на ряд товаров: хлопок - на 47,4%, синтетические и искусственные ткани - на 33,4%, игрушки - на 20,5%, простроченные текстильные материалы - на 14,1%.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 июня принял постановление, которым разрешил сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пропусках и расширил их полномочия. До этого времени основной контроль над соблюдением законности на таможне осуществляла Служба безопасности Украины.