В январе-июле Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,9% до 88,5 млрд кВт-час

В январе-июле 2018 года Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 2,9%, или на 2 471,9 млн кВт-час до 88 484,5 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 3,3%, или на 2 273,4 млн кВт-час до 70 926,8 млн кВт-час.

В июле потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 3,2%, или на 367,5 млн кВт-час до 11 728,8 млн кВт-час по сравнению с июлем 2017 года.

Потребление электроэнергии в июле уменьшили некоторые промышленные потребители, в частности топливная промышленность - на 1,2% до 281,2 млн кВт-час и химическая и нефтехимическая - на 6,5% до 267 млн кВт-час, при этом металлургическая промышленность увеличила потребление электроэнергии на 5,3% до 2 490,1 млн кВт-час, транспорт - увеличил на 8,7% до 530,6 млн кВт-час, коммунальные и бытовые потребители - увеличили на 4,5% до 1 155,4 млн кВт-час, население - на 5,6% до 2 582,1 млн кВт-час.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 0,3%, или на 379,6 млн кВт-час, до 149 726 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.