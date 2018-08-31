Финансовые новости
- |
- 31.08.18
- |
- 20:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-июле Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,9% до 88,5 млрд кВт-час
18:55 31.08.2018 |
В январе-июле 2018 года Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 2,9%, или на 2 471,9 млн кВт-час до 88 484,5 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 3,3%, или на 2 273,4 млн кВт-час до 70 926,8 млн кВт-час.
В июле потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 3,2%, или на 367,5 млн кВт-час до 11 728,8 млн кВт-час по сравнению с июлем 2017 года.
Потребление электроэнергии в июле уменьшили некоторые промышленные потребители, в частности топливная промышленность - на 1,2% до 281,2 млн кВт-час и химическая и нефтехимическая - на 6,5% до 267 млн кВт-час, при этом металлургическая промышленность увеличила потребление электроэнергии на 5,3% до 2 490,1 млн кВт-час, транспорт - увеличил на 8,7% до 530,6 млн кВт-час, коммунальные и бытовые потребители - увеличили на 4,5% до 1 155,4 млн кВт-час, население - на 5,6% до 2 582,1 млн кВт-час.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 0,3%, или на 379,6 млн кВт-час, до 149 726 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда
|ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
|Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
|Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-июле Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,9% до 88,5 млрд кВт-час
|Brent 31 августа подешевела до $74,48 за баррель, но завершает месяц подъемом цены более чем на 4%
|В июле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 34,8 млрд гривен
|Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
|Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против
|У «Нібулоні» розповіли про особливості перевезень по Дніпру
|Заработал механизм легализации построенных без разрешения частных и дачных домов, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
Это интересно
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
|Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года
|Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз