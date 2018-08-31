Финансовые новости
- |
- 31.08.18
- |
- 20:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В июле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 34,8 млрд гривен
18:34 31.08.2018 |
В июле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 612 млн гривен до 34 763,2 млн гривен по сравнению с июнем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 августа 2018 года увеличился на 59,6 млн гривен до 3 953,2 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 695,9 млн гривен до 10 752,3 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 103,1 млн гривен до 16 743,4 млн гривен.
В июле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 054,933 млн гривен), Харьковской (2 060,147 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 843,547 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 065,322 млн гривен), Днепропетровской (1 947,326 млн гривен) и Одесской (1 838,560 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в июле зафиксирована в Киеве (784,745 млн гривен), Днепропетровской (790,332 млн гривен) и Донецкой (368,066 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 601,8 млн гривен до 35 375,2 млн гривен по сравнению с маем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда
|ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
|Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
|Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-июле Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,9% до 88,5 млрд кВт-час
|Brent 31 августа подешевела до $74,48 за баррель, но завершает месяц подъемом цены более чем на 4%
|В июле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 34,8 млрд гривен
|Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
|Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против
|У «Нібулоні» розповіли про особливості перевезень по Дніпру
|Заработал механизм легализации построенных без разрешения частных и дачных домов, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
Это интересно
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
|Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года
|Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз