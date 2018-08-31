В июле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 1,7% до 34,8 млрд гривен

В июле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 612 млн гривен до 34 763,2 млн гривен по сравнению с июнем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 августа 2018 года увеличился на 59,6 млн гривен до 3 953,2 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 695,9 млн гривен до 10 752,3 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 103,1 млн гривен до 16 743,4 млн гривен.

В июле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 054,933 млн гривен), Харьковской (2 060,147 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 843,547 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 065,322 млн гривен), Днепропетровской (1 947,326 млн гривен) и Одесской (1 838,560 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июле зафиксирована в Киеве (784,745 млн гривен), Днепропетровской (790,332 млн гривен) и Донецкой (368,066 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,7%, или на 601,8 млн гривен до 35 375,2 млн гривен по сравнению с маем.