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Заработал механизм легализации построенных без разрешения частных и дачных домов, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет о запуске легализации объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года.
Об этом говорится в сообщении Минрегионстроя со ссылкой на замминистра, передают Українськi Новини.
Согласно ему, Министерство юстиции 28 августа зарегистрировало утвержденный Минрегионстроем приказ о порядке проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию построенных без разрешения частных, садовых, дачных домов, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения (по классу последствий СС1).
Приказ был обнародован 31 августа и вступает в силу с дня обнародования.
Согласно порядку, документы для легализации следует подавать в органы архитектурно-строительного контроля по месту расположения объекта.
В перечень документов входит заявление о принятии в эксплуатацию, отчет о проведении технического осмотра, копия документа, которая удостоверяет право собственности и пользования.
Принятие в эксплуатацию осуществляется органами госархстройконтроля в течение 10 дней бесплатно.
Отмечается, что принятыми в эксплуатацию могут быть только те объекты, которые построены без нарушений государственных строительных норм.
Как сообщали Українськi Новини, согласно принятому в марте закону, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, а также построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.
При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.
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