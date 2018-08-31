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Омелян назвал ориентировочную стоимость проезда будущими украинскими платными автобанами
09:30 31.08.2018 |
Стоимость проезда будущими украинскими автобанами составит 20-70 евроцентов за километр.
Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"В случае Украины, европейских стран, где практикуются платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия. Потому что если мы говорим о стоимости в Китае, то там примерно 20 евроцентов. Если мы говорим о стоимости в Европе, то 50-70 евроцентов", - сказал министр.
По словам Омеляна, точная стоимость проезда по платным дорогам будет известна после тендера по ее строительству.
Глава Мининфраструктуры отметил, что в этом году должно быть объявлено о строительстве платной дороги между Львовом и Краковцем. Если тендер пройдет успешно, то дорогу начнут строить уже в 2019 году.
Кроме того, ведомство начало подготовку технико-экономической документации по платному автобану "Киев-Белая Церковь", сказал Омелян.
Напомним, о строительстве первых в Украине платных автобанов с качественным асфальтом и современной разметкой начали говорить еще в 2016 году. Чиновники тогда говорили, что первые такие дороги построят между Киевом и Белой Церковью и Краковцем и Львовом. После чего планируют начать построение так называемого трансъевропейского коридора между портами Гданьска и Одессы. Тарифы на проезд будут устанавливать компании, которые построят эти дороги. После чего, через 30-50 лет, все эти автобаны станут государственными.
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