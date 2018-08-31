Госбюджет за 7 мес. выполнен с дефицитом 13,4 млрд грн - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета за семь месяцев этого года сведен с дефицитом 16 млрд грн, тогда как в прошлом году общий фонд госбюджета за этот период был сведен с дефицитом 3,1 млрд грн.

Госказначейство указывает, что заимствования за семь месяцев 2018 года составили по общему фонду - 94 млрд грн при запланированных 150 млрд грн, тогда как погашения - 121 млрд грн при плановых показателях 122 млрд грн.

Приватизация за январь-июль текущего года принесла 49,9 млн грн при ожидаемых 4,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Согласно данным ГКСУ, налог на прибыль предприятий принес 54 млрд грн при плановых показателях в 43,2 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По итогам первого полугодия 2018 года доходы составили 449,01 млрд грн, расходы - 458,97 млрд грн.