«Теплые кредиты» на 2018г исчерпаны, финансирование возобновится в следующем году - Госэнергоэффективности

Банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

"На этот год правительство утвердило 195 млн грн софинансирования (по "теплым кредитам" для ОСМД; общее финансирование "теплых кредитов" в 2018 году составило 400 млн грн - ИФ). За полгода мы эти средства исчерпали, и фактически сейчас банки не кредитуют это направление. Но я уверен, что на следующий год будут заложены средства. Лимиты по частным домовладениям были исчерпаны еще раньше, чем по ОСМД", - заявил С.Савчук на пресс-конференции в четверг.

Согласно информации ведомства, в августе Госэнергоэффективности возместило по "теплым кредитам" 60 млн грн, из них 31 млн грн - ОСМД, которые привлекали средства на утепление многоэтажек.

С начала 2018 года по "теплым кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн. компенсаций из госбюджета.

Как сообщалось ранее, Кабмин в апреле запустил финансирование "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке. Возмещение за приобретение негазовых котлов составляло 20% (для субсидиантов - 35%), за утепление индивидуального жилья - 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД - 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

