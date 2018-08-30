Домохозяйства привлекли 6,7 млрд гривен кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий с октября 2014

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению констатирует привлечение домохозяйствами 6,7 млрд гривен кредитных средств по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") с начала работы программы (с октября 2014 года).

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передают Українські Новини.

При этом программой воспользовалось почты 500 тыс. домохозяйств.

Савчук отметил, что за время действия программы "теплых кредитов" участие в ней приняло около 2,5 тыс. объединений совладельцев многоквартирных домов, которые привлекли 600 млн гривен на термомодернизацию своих жилищ.

Объем выплаченных им компенсаций составил 200 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Госэнергоэффективности выплатило 60 млн гривен помощи по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий в августе.

В 2018 году по программе "теплых кредитов" предусмотрено выделение 190,08 млн гривен на поддержку ОСМД, 202,2 млн гривен - на поддержку индивидуальных домохозяйств и 7,72 млн гривен - на поддержку домохозяйств, решивших установить негазовые котлы.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк.