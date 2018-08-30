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Лізингові компанії демонструють зростання
19:12 29.08.2018 |
Асоціація «Українське Об'єднання Лізингодавців» підвела підсумки діяльності у ІІ кварталі 2018 року.
Згідно з ними, у звітному періоді в порівнянні з ІІ кварталом 2017 року відбулося зростання обсягу нових угод фінансового лізингу (на 2 млрд. грн.) та обсягу портфелю лізингових компаній (на 2,8 млрд. грн.).
Компанії - учасники Асоціації продовжують стрімко нарощувати обсяги нових укладених договорів лізингу. У ІІ кварталі 2018 року обсяги нового бізнесу склали 4,39 млн. грн. проти 2,865 млн. грн. у І кварталі (+53% за квартал). Порівняно з ІІ кварталом минулого року зростання нового бізнесу склало 85%.
Лідером зі зростання за ІІ квартал 2018 року в абсолютному вимірі стала компанія OTP Leasing (+1,14 млн. грн.). Лідерами з динаміки зростання нового бізнесу були компанії Scania Credit Ukraine (+255%) та VFS Ukraine (+203%).
Станом на кінець червня 2018 року загальний обсяг портфелю лізингових компаній - членів Асоціації становив 12,99 млрд. грн. (без урахування плати за користування предметом лізингу), що на 12,5% більше ніж на кінець попереднього кварталу і на 27,1% вище за розмір активів в аналогічному періоді минулого року.
Лідерами за приростом лізингового портфелю стали компанії:
* VFS Ukraine (+35%);
* OTPLeasing (+27%);
* Scania Credit Ukraine (+15%).
Частка п'яти найбільших компаній - учасників Асоціації (за обсягом діючих договорів лізингу) в загальному портфелі членів Асоціації склала майже 80%.
Більшість лізингових угод, укладених у ІІ кварталі 2018 року, передбачали фінансування автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки.
Так, за перші шість місяців 2018 року лізингові компанії - учасники Асоціації профінансували більше 4 тис. легкових та вантажних авто. Частка нових легкових авто, оформлених у лізинг, склала 6% від усіх проданих за перше півріччя нових легкових автомобілів в Україні.
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