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В ГФС анонсировали запуск электронного чека
17:39 29.08.2018 |
Государственная фискальная служба с сентября вводит пилотный проект по внедрению электронного чека.
Об этом на заседании правительства сказал и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы в сентябре будем начинать пилотный проект, который вводит так называемый электронный чек, систему полной электронизации системы налогообложения, что даст возможность отслеживать груз от его растаможки в пункте пропуска на государственной границе до конечного потребителя. Это не даст возможность определенным дельцам манипулировать на любых коррупционных проявлениях и схемах минимизации по НДС», - отметил Продан.
Как ранее сообщала пресс-служба ГФС, внедрение пилотного проекта электронной системы - «Электронный чек» - должно привести к качественно новым преобразованиям в звене «предприниматель - потребитель». Сущность новейшей модели заключается во внедрении альтернативного технологического решения для регистрации расчетных операций в сфере торговли без применения традиционных регистраторов (РРО). Система может быть установлена на любое устройство - персональный компьютер, планшет или смартфон. Она доступна, бесплатна и может быть интегрирована с другими системами Государственной фискальной службы и бухгалтерскими программами. Имеет высшую степень защиты и работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Кроме того, применение такой модели на практике лишает необходимости покупать традиционный кассовый аппарат, а следовательно, печатать бумажные чеки.
Фискальный чек граждане смогут проверить в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ДФС, размещенного на официальном веб-сайте контролирующего органа).
"Система "Электронный чек" - не только удобная и экономная для предпринимателей, но и позволит повысить эффективность контроля за расчетными операциями и оперативно выявлять факты нарушений при осуществлении таких операций, а также уменьшит объемы теневого оборота товаров, в т. ч. подакцизных", - подчеркнули в профильной службе.
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