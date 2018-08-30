Кабмин одобрил реализацию экспериментального проекта в сфере принудительного исполнения решений в 4 областях и Киеве

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, Кабмин одобрил проведение в 2018-2019 годах экспериментального проекта по оптимизации полномочий государственных исполнителей и специалистов органов принудительного исполнения решений, оптимизации системы органов принудительного исполнения решений, а также организацию офисов "Центр исполнения решений".
Кроме того, правительство поручило создать окружные отделы Государственной исполнительной службы через реорганизацию районных, районных в городах и межрайонных отделов исполнительной службы главных территориальных управлений в Днепропетровской, Луганской, Одесской, Сумской областях и Киеве.