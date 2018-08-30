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Украинцы удвоили выплаты налога за элитные авто
16:42 29.08.2018 |
Владельцы элитных автомобилей за январь-июль 2018 года уплатили в местные бюджеты 97,2 миллиона гривень транспортного налога, что более чем 2,3 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщется на сайте Государственной фискальной службы Украины, чаще всего граждане платили транспортный налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.
В ГФС напомнили, что объектом налогообложения являются легковые автомобили не старше пяти лет со среднерыночной стоимостью более 375 минимальных заработных плат (в 2018 году - более 1,39 миллиона гривень), а ставка налога составляет 25 тысяч гривень в год.
Справка УНИАН. Украинцы в 2017 году заплатили в бюджеты 132,2 миллиона гривень транспортного налога на элитные авто.
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