Кабмин запретил ввоз цементного клинкера из России

Кабинет министров Украины внес цементный клинкер (полуфабрикат для производства цемента, УКТ ВЭД 2523 10 00 00) в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины с Российской Федерации.

"Внесение цементных клинкеров в список запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров происхождением из РФ осуществляется в рамках политики экономического противодействия дискриминационным действиям в отношении Украины со стороны государства-агрессора", - отмечает Министерство экономического развития и торговли в сообщении на своем сайте.

Согласно пояснительной записке к постановлению правительства, импорт российского цементного клинкера в Украину в 2017 году вырос почти вдвое. Его доля в общем импорте в 2017 году составила 85-87%, а в январе-мае 2018 года выросла до 100%.

"Ожидается, что решение правительства приведет к сокращению зависимости украинской экономики от импорта и наращиванию объемов собственного производства цементных клинкеров", - говорится в сообщении МЭРТ.

Авторы правительственного постановления в пояснительной записке отмечают, что запрет на ввоз клинкера из России не создаст дефицит цемента, а в случае необходимости клинкер можно импортировать из соседних стран ЕС.

Согласно проекту постановления, запрет на ввоз российского клинкера вступит в силу через 10 дней после опубликования документа.