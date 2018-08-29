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Минэкономики отправит 27 торговых представителей в 9 дипломатических учреждений
10:50 29.08.2018 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено направить 27 торговых представителей в девять дипломатических учреждений Украины в рамках "пилотного" проекта, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
"Мы разработали "пилотный" проект, в рамках которого 27 торговых представителй будут направлены в девять дипломатических учреждений Украины, чтобы усилить торгово-экономические отношения нашей страны", - написал он в Facebook.
По мнению С.Кубива, такое решение должно улучшить представительство экономических интересов Украины за границей.
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