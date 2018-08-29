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Счетная палата предупреждает о риске невыполнения бюджета-2018
08:04 29.08.2018 |
Счетная палата по результатам анализа показателей за первое полугодие этого года констатирует риски невыполнения государственного бюджета Украины на 2018 год.
Как сообщается на сайте ведомства со ссылкой на главу Счетной палаты Валерия Пацкана, план доходов общего фонда госбюджета в первом полугодии не выполнен на 15 миллиардов гривень, а задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла до крупнейшего с 2010 года объема в 2,7 миллиарда гривень.
При этом, как отметили в Счетной палате, от Национального банка в первом полугодии поступило 38 миллиардов гривень из 44,6 миллиарда гривень годового объема средств, а также получены 8 миллиардов гривень разовых поступлений от продажи 4G-лицензий.
Отмечается, что с учетом не проведенного размещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 56 миллиардов гривень, а также невыполнения плана поступлений от приватизации госимущества на 4,5 миллиарда гривень, общее невыполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета составило 74 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 миллиарда гривень против 27,003 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.
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