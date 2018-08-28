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За год реальные зарплаты выросли почти на 15%
19:19 28.08.2018 |
Реальные зарплаты украинцев в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 14,7%, передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики.
"Индекс реальной заработной платы в июле 2018 года по сравнению с июнем составил 101%, а относительно июля 2017 года - 114,7%", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2018 года составляла 9170 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).
В июле по сравнению с июнем средняя номинальная зарплата выросла на 0,3%, а по сравнению с июлем 2017 года - на 24,9%.
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