За год реальные зарплаты выросли почти на 15%

Реальные зарплаты украинцев в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 14,7%, передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики.

"Индекс реальной заработной платы в июле 2018 года по сравнению с июнем составил 101%, а относительно июля 2017 года - 114,7%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2018 года составляла 9170 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

В июле по сравнению с июнем средняя номинальная зарплата выросла на 0,3%, а по сравнению с июлем 2017 года - на 24,9%.