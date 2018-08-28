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В июле задолженность по зарплатам увеличилась на 0,4% до 2,7 млрд гривен
18:42 28.08.2018 |
На 1 августа 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,4% по сравнению с данными на 1 июля 2018 года до 2 733,610 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 488,804 млн гривен, Луганской - 553,507 млн гривен и Харьковской - 259,094 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.
Как сообщали Українські Новини, На 1 июля 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,3% по сравнению с 1 июня 2018 года до 2 723,411 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2018 года:
|На 1 августа 2018 года, млн гривен
|в % к 01.07.2018
|Всего
|2 733,610
|100,4
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|19,029
|109,7
|Промышленность
|2 171,709
|99,4
|- Добывающая промышленность
|562,073
|94,4
|- Обрабатывающая промышленность
|1 310,945
|103,4
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|224,673
|93,7
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|74,018
|89,9
|Строительство
|80,528
|96,9
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|24,329
|120,7
|Транспорт и связь
|177,375
|104,2
|Временное размещение и организация питания
|1,333
|56,7
|Информация и телекоммуникации
|10,362
|105,5
|Финансовая деятельность
|17,922
|101,9
|Операции с недвижимостью
|58,319
|100,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|118,856
|105,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,635
|102,3
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,630
|96,7
|Образование
|10,593
|244,4
|Здравоохранение и социальная помощь
|27,202
|104,4
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|1,552
|128,2
|Предоставление других услуг
|0,236
|30,3
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