В июле задолженность по зарплатам увеличилась на 0,4% до 2,7 млрд гривен

На 1 августа 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,4% по сравнению с данными на 1 июля 2018 года до 2 733,610 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2018 года был зафиксирован в Донецкой области - 488,804 млн гривен, Луганской - 553,507 млн гривен и Харьковской - 259,094 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Как сообщали Українські Новини, На 1 июля 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,3% по сравнению с 1 июня 2018 года до 2 723,411 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2018 года:



