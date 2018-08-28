Размер сметной зарплаты в строительстве определит заказчик

Минрегион больше не будет определять ориентировочный размер сметной зарплаты, который учитывается при определении стоимости строительства объектов с привлечением бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минрегиона от 27 июля 2018 года № 196, который вступает в силу со дня его официального опубликования.

Органы местного самоуправления также не будут устанавливать размер сметной заработной платы при осуществлении строительства объектов за счет средств местных бюджетов.

Размер сметной заработной платы на стадии разработки сметной документации будет определяться заказчиком (инвестором) в составе исходных данных на проектирование для обычных условий строительства по разряду сложности работ 3,8, но не ниже среднемесячной зарплаты в строительстве (в расчете на одного штатного работника) за предыдущий отчетный год, увеличенной на прогнозный индекс потребительских цен на текущий год.

В случае выполнения строительных работ в условиях, отличных от обычных условий осуществления строительства (сверхурочное время, праздничные и выходные дни, вечернее и ночное время и т.д.), дополнительно учитываются доплаты и надбавки, установленные законодательством.

Определение размера сметной зарплаты при составлении цены предложения участника (подрядчика) конкурсных торгов (договорной цены) осуществляется участником исходя из среднемесячной заработной платы одного работника в режиме полной занятости, которую участник планирует получать на объекте строительства.

Отметим, размер сметной зарплаты при определении стоимости строительства в 2018 году составляет от 5500 до 7800 гривень.