НБУ прогнозирует объем репатриированных в 2018г дивидендов на уровне $2,5-3 млрд - Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует объем репатриированных в 2018 году дивидендов на уровне $2,5-3 млрд, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

"По году мы ожидаем общую сумму репатриации дивидендов примерно $2,5-3 млрд. Это немножко выше нашего прогноза, но это не критично", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве, организованного "Финансовым клубом".

В то же время О.Чурий отметил, что около 70-80% репатриируемых дивидендов перечисляются компаниями, которые в действительности принадлежат украинцам, но зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.

"То есть, этот факт на самом деле негативный", - сказал он.

Как сообщалось, объем репатриированных дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд.

