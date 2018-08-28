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НБУ прогнозирует объем репатриированных в 2018г дивидендов на уровне $2,5-3 млрд - Чурий
12:27 28.08.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует объем репатриированных в 2018 году дивидендов на уровне $2,5-3 млрд, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.
"По году мы ожидаем общую сумму репатриации дивидендов примерно $2,5-3 млрд. Это немножко выше нашего прогноза, но это не критично", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве, организованного "Финансовым клубом".
В то же время О.Чурий отметил, что около 70-80% репатриируемых дивидендов перечисляются компаниями, которые в действительности принадлежат украинцам, но зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.
"То есть, этот факт на самом деле негативный", - сказал он.
Как сообщалось, объем репатриированных дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд.
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