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НБУ прогнозирует получение транша МВФ в $2 млрд до декабря
12:18 28.08.2018 |
Национальный банк прогнозирует получение транша от Международного валютного фонда в 2 млрд долларов до декабря.
Об этом сказал замглавы Национального банка Олег Чурий в ходе круглого стола "Что произойдет с гривной осенью?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.
"Наш прогноз, что нам удастся договориться с Международным валютным фондом. И в наш прогноз мы закладываем получение транша до конца осени около 2 млрд долларов", - заявил Чурий
По его словам, это не главное, однако, одно из важных событий, которое должно произойти.
"До конца года страна может еще дополнительно получить около 1,5 млрд долларов от других международных организаций и инвесторов. Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды на сумму около 1,5 млрд долларов", - добавил Чурий.
Как сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 6 сентября.
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